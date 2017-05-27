Чебоксары, 27 мая, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Трагедия произошла сегодня, 27 мая, в 03:30 часов. Горел двухквартирный частный одноэтажный бревенчатый дом по первой улице Чапаева. После тушения в доме обнаружены тела четырёх человек: 37-летней женщины и трех её дочерей. Старшей дочери было 16 лет, средней — шесть лет, младшей — четыре года.

Chuvashia.sledcom.ru Дом восстановлению не подлежит

«Как следует из материалов доследственной проверки, в другой квартире проживал мужчина, который ночью проснулся от треска и выбежал на улицу, увидев полыхающий дом. По предварительным данным, они отравились угарным газом», — сказал Олег Дмитриев.

В настоящее время на месте пожара работает следственно-оперативная группа. В результате пожара дом значительно пострадал, восстановлению не подлежит. Проверяются различные версии произошедшего, в этих целях назначены судебно-медицинские, генетические и пожаро-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ГКЧС, с начала года в Чувашии произошло 336 пожаров, что на 10% меньше аналогичного периода прошлого года. В результате пожаров погибли 25 человек, травмы различной степени тяжести получили 30 человек. Ущерб оценён в 34,6 млн рублей.