Калуга, 27 мая, 2017, 09:46 — ИА Регнум. 26-летнего жителя Калуги будут судить за развратные действия в отношении несовершеннолетних. Об этом сегодня, 27 мая, корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Тимур Керимов.

(сс) succo Суд

По его словам, на протяжении двух месяцев 2016 года, обвиняемый, представившись несовершеннолетним, вел в социальной сети под вымышленным именем переписку с 13-летними девочками из другого региона. Добившись доверия, злоумышленник отправил девочкам фото и видеозаписи, содержащие изображение мужских органов и половых актов. Кроме того, он уговорил девочек отправить ему фотографии, где они представлены в обнаженном и полуобнаженном виде.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что обвиняемый психическим расстройством либо расстройством полового влечения не страдает. В настоящее время, страница пользователя заблокирована, а уголовное дело направлено в суд. Мужчине может грозить наказание: до 20 лет лишения свободы.

«Своими действиями, обвиняемый нарушил охраняемую законом половую неприкосновенность несовершеннолетних, гарантии их защиты от сексуального совращения и сексуального злоупотребления со стороны взрослого, оказал негативное влияние на психическое и нравственное развитие детей», — подчеркнул Тимур Керимов.

Напомним, в калужском регионе ежемесячно регистрируются преступления, посягающие на половую неприкосновенность детей, совершаемые через интернет. В 2016 году в Калужской области было расследовано 79 уголовных дел о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.