Москва, 28 мая, 2017, 01:13 — ИА Регнум. Освоение технологии сжиженного природного газа (СПГ) в промышленных масштабах, делает газомоторное топливо весьма перспективным, позволяя надеяться на отказ от более дорогого и экологически вредного бензина. Безопасное хранение, транспортировка и непосредственное использование СПГ, показавшие свои преимущества, явились ответом на все вопросы, имевшие место в прошлом, когда заходила речь о неудобствах, связанных с переходом с нефтепроизводных на природный газ в качестве топлива. О том, какие проблемы осталось преодолеть на этом пути рассказывает статья Виталия Архиреева, постоянного автора ИА REGNUM.

Gazprom.ru Техника на компримированном природном газе

На данный момент можно говорить о том, что потребителем, уже готовым к переходу на новое топливо являются такси, корпоративные парки и перевозчики. Сейчас, по информации пресс-службы «Газпром газомоторное топливо», собственный парк газомоторных транспортных средств в 2016 году был увеличен до 8200 единиц. Таким образом, видно, что количество потребителей газомоторного топлива растет весьма интенсивно. В связи с этим возникает серьезный вопрос о развитии инфраструктуры, которая должна обеспечить новую отрасль с учетом ее будущего роста.

К сожалению, пока можно говорить только об автопарках специализированных клиентов. Массовое производство автомобилей личного пользования с газомоторами до сих пор под вопросом из-за нерешенности проблемы организации потребительского спроса.

Что станет тем ярким преимуществом, которое позволит привлечь массового покупателя и таким образом сделает рентабельной широкую сеть газозаправочных станций? Ответ на этот вопрос даст возможность широкого включения в нашу повседневность автомобилей с газомоторами на природном газе. Таких экологичных, экономичных и безопасных.

Читайте подробности в статье: Рынок газомоторного топлива в России: есть ли перспектива уйти от нефти?

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