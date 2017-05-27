Ростов-на-Дону, 27 мая, 2017, 09:37 — ИА Регнум. В столице донского казачества — Новочеркасске — открыт памятник погибшему в Сирии морпеху Александру Позыничу. Увековечить имя военнослужащего было решено ещё год назад. За это время жители города собрали необходимую для изготовления мемориала сумму, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 мая.

Церемония открытия памятника (Фото: novochgrad.ru)

Двухметровый памятник морпеху представляет собой статую Александра Позынича, готового в любую минуту встать на защиту Родины. В руках у него — автомат Калашникова. На церемонию открытия пришли родные Александра Позынича, друзья, сослуживцы и те, кто узнал о подвиге своего земляка из сводок новостей.

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Близкие военнослужащего помнят, как еще в детстве, мальчишкой, он вставал на защиту младших, давал отпор хулиганам, протягивал руку помощи нуждающимся в ней. Так было и в ноябре 2015 года, когда матрос морской пехоты отправился на поиски своих товарищей — экипажа российского самолета Су-24, сбитого турецким истребителем. Вертолёт, в котором находился Позынич, подвергся обстрелу. Новочеркасец получил смертельное ранение. Ему было всего 25 лет.

«Александр Позынич боролся с терроризмом, он — пример для подрастающего поколения. Тот, на кого нужно равняться молодёжи», — сказал на церемонии мэр казачьей столицы Владимир Киргинцев.

Воспоминаниями о супруге поделилась вдова Александра Позынича — Ирина. Затем к памятнику кавалеру Ордена Мужества (Награда была присвоена Позыничу посмертно — прим. ИА REGNUM ) были возложены живые цветы, рота Почетного караула прошла торжественным маршем.

Еще до торжественной церемонии горожане, не скрывая слез, говорили, что гордятся своим героем. «Саша — наш герой! Он защитник, в первую очередь, нашей страны. Мы никогда не забудем его подвиг, он навсегда останется в наших сердцах. Его мужество и отвага, проявленные в Сирии, стали примером для учеников школы его имени и многих ребят», — поделилась жительница Новочеркасска Наталья К.

Отметим, в Новочеркасске в память о морском пехотинце в начале мая был проведен патриотический фестиваль его имени. Школе №11, которую в 2002 году окончил Александр Позынич, дали имя матроса морской пехоты. Об этом свидетельствует мемориальная табличка.

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