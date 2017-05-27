Берлин, 27 мая, 2017, 09:42 — ИА Регнум. Впервые за восемь месяцев депутаты бундестага смогут посетить военных бундесвера на турецкой авиабазе: но не в Инджирлике, а в Конье, передает Der Merkur. Об этом 26 мая сообщило министерство иностранных дел Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиабаза. Турция

Турецкое руководство дало разрешение на посещение авиабазы НАТО в Конье, где находятся около 20 немецких военных. Эксперты связывают это с переговорами канцлера Германии и президента Турции в рамках саммита НАТО, который состоялся 25 мая в Брюсселе.

В министерстве обороны сообщили, что поездка может состояться в середине июня 2017 года. «Федеральное правительство все же будет продолжать добиваться допуска немецких депутатов на авиабазу Инджирлик», — рассказал член парламентского комитета по обороне Хеннинг Отте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкое руководство отказало депутатам бундестага в возможности посетить 260 военных бундесвера на авиабазе Инджирлик, участвующих в военных операциях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках международной коалиции. Анкара объяснила это тем, что Германия предоставляет убежище бывшим турецким военным и чиновникам, которые обвиняются в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом.