Ташкент, 27 мая, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Десятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан пройдет 27 мая в Ташкенте, передает сегодня, 27 мая, корреспондент ИА REGNUM.

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В повестку дня заседания вносится ряд законов Узбекистана, направленных на коренное повышение эффективности осуществляемых преобразований, последовательное исполнение Государственной программы по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития республики в 2017—2021 годах в Год диалога с народом и интересов человека.

В их числе законы «О внесении изменений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 80, 93, 108 и 109)», «О Конституционном суде Республики Узбекистан», «О внесении изменений и дополнений в Положение о классных чинах работников судов и Исследовательского центра по демократизации и либерализации судебного законодательства и обеспечению независимости судебной системы при Верховном суде Республики Узбекистан», «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан» и другие.

На пленарном заседании сенаторы также рассмотрят законы о ратификации ряда международных договоров и конвенций, в том числе Закон Республики Узбекистан «О ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Республикой Узбекистан и Туркменистаном» (Ашхабад, 6 марта 2017 года)».

Наряду с этим в повестку дня пленарного заседания внесен вопрос об изменении границ города Хивы и Хивинского района Хорезмской области и отнесении города Хивы к категории городов областного подчинения, об отнесении города Шахрисабза к категории городов областного подчинения, а также об изменении границ Зааминского и Зарбдорского районов Джизакской области.

Сенаторы также заслушают отчет министра иностранных дел республики о проделанной министерством иностранных дел Узбекистана работе по развитию внешнеэкономических связей, привлечению иностранных инвестиций, а также перспективах в данной сфере.