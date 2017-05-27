МВД РФ проверит задержание 9-летнего мальчика, читавшего стихи
Москва, 27 мая, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москве проверит информацию о задержании 9-летнего ребенка, который читал стихи на улице Воздвиженка в столице. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.
Сообщается, что руководство УВД Центрального административного округа ГУ МВД России по городу Москве назначило проверку по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19:40.
Напомним, 26 мая ряд СМИ сообщил, что на улице Воздвиженка в районе площади Арбатские Ворота полиция задержала 9-летнего ребенка, который читал стихи, в частности, отрывки из «Гамлета» Уильяма Шекспира.
При этом СМИ ссылались на отца мальчика Илью Скваронского. По его словам, мальчик занимался «театральной деятельностью» и читал стихи на улице, чтобы «бороться с комплексами». Также Скваронский утверждает, что мать мальчика находилась от него в 20−25 метрах.
Полиция в свою очередь заявила, что ребенок на самом деле не был задержан, а стражи порядка его просто «подобрали», так как мальчик находился на улице без сопровождающих.
Правоохранители обратили внимание, что ребенок подходил к прохожим и к машинам, а его родителей видно не было.
После того как мальчик был доставлен в ОВД для разбирательства, туда были вызваны его родители. Позднее все они были отпущены. В отношении отца ребенка был составлен протокол об административном правонарушении, «выразившемся в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ребенок у отца не изымался, протокол об административном правонарушении может быть обжалован Скваронским в суде.
В ходе проверки, которую проводит руководство УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве, будет дана оценка действиям сотрудников полиции в данном инциденте.