Москва, 27 мая, 2017, 08:47 — ИА Регнум. Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Москве проверит информацию о задержании 9-летнего ребенка, который читал стихи на улице Воздвиженка в столице. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Мвд.рф Полиция России

Сообщается, что руководство УВД Центрального административного округа ГУ МВД России по городу Москве назначило проверку по факту инцидента, который произошел 26 мая на улице Воздвиженка в 19:40.

Напомним, 26 мая ряд СМИ сообщил, что на улице Воздвиженка в районе площади Арбатские Ворота полиция задержала 9-летнего ребенка, который читал стихи, в частности, отрывки из «Гамлета» Уильяма Шекспира.

При этом СМИ ссылались на отца мальчика Илью Скваронского. По его словам, мальчик занимался «театральной деятельностью» и читал стихи на улице, чтобы «бороться с комплексами». Также Скваронский утверждает, что мать мальчика находилась от него в 20−25 метрах.

Полиция в свою очередь заявила, что ребенок на самом деле не был задержан, а стражи порядка его просто «подобрали», так как мальчик находился на улице без сопровождающих.

Правоохранители обратили внимание, что ребенок подходил к прохожим и к машинам, а его родителей видно не было.

После того как мальчик был доставлен в ОВД для разбирательства, туда были вызваны его родители. Позднее все они были отпущены. В отношении отца ребенка был составлен протокол об административном правонарушении, «выразившемся в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Ребенок у отца не изымался, протокол об административном правонарушении может быть обжалован Скваронским в суде.

В ходе проверки, которую проводит руководство УВД ЦАО ГУ МВД России по городу Москве, будет дана оценка действиям сотрудников полиции в данном инциденте.