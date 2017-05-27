Рамалла , 27 мая, 2017, 08:36 — ИА Регнум. В секторе Газа надвигается гуманитарная катастрофа, сообщает 26 мая Der Spiegel.

Бейт-Ханун. Сектор Газа

Об этом сообщил спецпредставитель ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов на заседании Совета Безопасности.

Дело в том, что электростанция, которая поставляла около 30% электричества в сектор Газа, перестала работать еще в апреле, так как между властями Палестины и ХАМАС были расхождения по налогообложению.

На сегодняшний день палестинцы, проживающие в секторе Газа, могут пользоваться электричеством только четыре часа в день.

Постоянный поток электроэнергии поступает из Израиля (60% всего электричества в Газе).

Но, по словам Младенова, правительство Палестины может ограничить закупку электроэнергии у Израиля для Газы.

«Если это произойдет, то населению будет грозить настоящая гуманитарная катастрофа: жители смогут пользоваться электроэнергией не более двух часов в день», — отметил спецпредставитель, призывая членов Совета Безопасности принять срочные меры по деэскалации ситуации.

Напомним, что в 2007 году ХАМАС взял сектор Газа.

За прошедшее десятилетие экономика Газы ослабла, упал ВВП, и снизилась занятость населения.