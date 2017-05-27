Москва, 27 мая, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев одобрил проект российско-японского протокола о внесении изменений в соглашение о предотвращении инцидентов на море и в воздушном пространстве. Соответствующее распоряжение Медведева опубликовано сегодня, 27 мая, на официальном сайте правительства РФ.

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В справке к проекту протокола сказано, что этот документ должен позволить сформировать условия для обеспечения более высокого уровня безопасности плавания российских и японских военных кораблей, полётов авиации в непосредственной близости друг от друга за пределами территориальных морей.

Таким образом, подписав распоряжение, Медведев принял предложение Министерства обороны России.

Данный протокол уточняет существующую нормативно-правовую базу по обеспечению предсказуемости и безопасности действий экипажей военных кораблей и воздушных судов двух стран.

Напомним, между Россией и Японией до сих пор нет мирного договора, который должен был быть заключен после окончания Второй мировой войны в 1945 года.

Условием подписания мирного договора Япония ставит передачу под её суверенитет четырех южных островов Курильской гряды, которые были получены СССР по итогам Второй мировой войны после капитуляции Японии.