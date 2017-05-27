Москва, 27 мая, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации уничтожили колонну боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая направлялась из Ракки в Пальмиру. Об этом сегодня, 27 мая, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве обороны России.

Mil.ru Будни ВКС РФ

Сообщается, что российское командование по разным каналам получило информацию о том, что в сирийской Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых «Сирийских демократических сил» и лидерами действующих в этом районе группировок «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) достигнута договоренность об открытии для боевиков безопасного «южного коридора».

Курды предоставили террористам возможность беспрепятственно покинуть Ракку при условии, что они направятся в район Пальмиры.

Когда эти сведения были получены, российское командование приняло меры по предотвращению выхода боевиков из Ракки. Были усилены все виды разведки для эффективного мониторинга ситуации. В частности, на всех возможных маршрутах движения террористов к Пальмире были задействованы беспилотные летательные аппараты.

В итоге 25 мая в пустыне по дороге на Пальмиру была обнаружена колонна из 39 пикапов боевиков с вооружением.

В воздух были подняты вертолеты и самолеты ВКС России, которые быстро уничтожили автоколонну террористов. Также были задействованы Силы специальных операций (ССО).

По данным российских военных, в результате авиаудара по колонне были уничтожены 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами и более 120 террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже не первый раз пытаются атаковать Пальмиру из Ракки. В декабре 2016 года террористам удалось захватить ранее освобожденную от них Пальмиру во второй раз. Сирийским правительственным силам при поддержке ВКС РФ и ССО удалось вернуть Пальмиру под контроль только к марту 2017 года.