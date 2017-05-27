Берлин, 27 мая, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Немецкий миллиардер, владелец концерна United Internet Ральф Доммермут сделал крупное пожертвование партии Христианско-демократического союза (ХДС) в размере €500 тыс., передает 26 мая Der Spiegel.

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Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте бундестага, где публикуются все пожертвования в размере от €50 тыс.

С начала 2017 года миллиардер жертвовал партии ежемесячно от €50 тыс. до €300 тыс.

Но €500 тыс. — довольно большая сумма, это связанно непосредственно с грядущими парламентскими выборами в Германии, которые пройдут 24 сентября, пишет издание.

Немецкий концерн United Internet владеет в Германии сервисами электронной почты Web. de и GMX, а также многопрофильной компанией для оказания услуг в интернете розничным клиентам 1&1.