Вашингтон, 27 мая, 2017, 07:34 — ИА Регнум. Два истребителя J-10 Военно-воздушных сил Китая перехватили американский патрульный самолет Lockheed P-3 Orion над акваторией Южно-Китайского моря. Об этом накануне, 26 мая, заявил журналистам официальный представитель Министерства обороны США капитан второго ранга Гэри Росс.

Retxham J-10 ВВС КНР

Он рассказал, что два китайских истребителя J-10 перехватили патрульный самолет ВВС США Lockheed P-3 Orion в северной части Южно-Китайского моря и пролетели в опасной близости от него.

Росс заявил, что пилот Lockheed P-3 Orion назвал действия китайских пилотов «опасными и непрофессиональными».

Уточняется, что инцидент произошел 25 мая в 250 километрах к юго-востоку от острова Хайнань в северной части Южно-Китайского моря.

Один из истребителей J-10 китайских ВВС летел в 200 ярдах (182,88 м) впереди американского патрульного самолета и с интервалом вертикального эшелонирования всего 100 футов (30,48 м). Второй военный самолет ВВС КНР находился под правым крылом P-3 Orion примерно в 750 ярдах (685,8 м).

В Пентагоне отметили, что это уже второй случай перехвата ВВС Китая американских самолетов. Аналогичный инцидент произошел 19 мая. Тогда китайские истребители приблизились к американскому самолету на расстояние примерно 150 футов (около 45 м).

Представитель Пентагона подчеркнул, что американская сторона намерена связаться с Китаем по дипломатическим каналам и потребовать объяснений.

«Мы продолжаем изучать обстоятельства этого инцидента и выразим нашу обеспокоенность китайскому правительству по соответствующим каналам», — сказал Росс.

Он также подчеркнул, что США оставляют за собой право на военное присутствие в Южно-Китайском море.

«Все операции проводятся в соответствии с международным правом и показывают, что США будут летать, плавать и приводить операции, где позволяет им делать это закон», — отметил представитель Пентагона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Южно-Китайские море — это зона столкновения интересов и территориальных споров различных стран. Несколько архипелагов в этом море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Брунеем, Филиппинами и Вьетнамом.

Наиболее острые споры идет вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли. По различным данным, на шельфе вокруг этих островов есть месторождения нефти и газа.

Власти США используют эти территориальные споры для сдерживания Китая. Вашингтон периодически посылает в Южно-Китайское море боевые корабли, которые проходят в непосредственной близости от спорных островов, что неминуемо вызывает крайнее раздражение Пекина.

В 2016 году Арбитражный суд в Гааге постановил, что у Китая нет никаких прав на спорные территории в Южно-Китайском море. Председатель КНР СИ Цзиньпин заявил, что его страна не признает решения данного суда, а спорные острова якобы с «древнейших времен» являются неотъемлемой частью Китая.