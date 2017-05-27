Вашингтон, 27 мая, 2017, 06:25 — ИА Регнум. Американский политолог и один из значимых идеологов внешней политики США Збигнев Бжезинский скончался 26 мая в возрасте 89 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на его дочь Мику.

Kleinschmidt Збигнев Бжезинский

«Мой отец мирно отошёл в мир иной сегодня ночью», — написала дочь Бжезинского на своей странице в Instagram.

По данным The New York Times, Бжезинский умер в больнице Inova Fairfax Hospital в Фоллс-Черч (штат Вирджиния).

Збигнев Бжезинский был одним из основателей Трёхсторонней комиссии и возглавлял её в 1973—1976 годах. В период с 1977 по 1981 год занимал пост советника по национальной безопасности президента США Джимми Картера. Был награждён Президентской медалью Свободы — одной из двух высших наград для гражданских лиц в США. Автор многих работ, наиболее известной из которых является книга «Великая шахматная доска: главенство Америки и её геостратегические императивы».