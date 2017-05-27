Вашингтон, 27 мая, 2017, 05:58 — ИА Регнум. NASA планирует летом 2018 года запустить в космос исследовательский зонд, который приблизится к Солнцу на рекордно близкое расстояние. Об этом сообщается на сайте космического управления.

Цитата из к/ф «Пекло». реж Дэнни Бойл. Великобритания. 2007 Солнце и человек

Миссию, которая получила название Solar Probe Plus, планируется начать в период между 31 июля и 19 августа. Космический аппарат будет запущен на ракете-носителе Delta IV-Heavy.

Сообщается, зонд будет находиться на орбите на расстоянии в четыре миллиона миль от Солнца, то есть ближе, чем Меркурий. При этом он окажется в семь раз ближе к звезде, чем другой когда-либо отправлявшийся человеком зонд.

Аппарат будет исследовать внешнюю атмосферу Солнца и, как надеются учёные, поможет «ответить на ряд многолетних вопросов о физике работы звёзд». Кроме этого, исследования позволят давать более точные прогнозы явлений космической погоды, которые оказывают влияние на Землю, спутники и работу астронавтов в космосе.

Более подробную информацию о готовящейся миссии в NASA обещают представить 31 мая.

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