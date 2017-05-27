Манчестер, Великобритания, 27 мая, 2017, 05:53 — ИА Регнум. 22-летний атакующий диспетчер сборной Португалии Бернарду Силва перешел из «Монако» в «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила 43 млн фунтов. Игрок присвоил себе футболку с 20-м номером.

Asmonaco.com Bernardo Silva

В составе «монегасков» португалец провел 45 игр, в которых смог отличиться 10 раз. Выступая за французский клуб, игрок стал победителем Лиги 1-го сезона 2016/17.

Также Силва становился обладателем Кубка Португалии 2013/14, Кубка Португальской лиги 2013/14 и победителем чемпионата Португалии 2013/14. В сборной до 20 лет стал серебряным призером чемпионата Европы 2015.