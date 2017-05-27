Манчестер, Великобритания, 27 мая, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Глава одной из мечетей в Манчестере, которую посещал предполагаемый исполнитель теракта на стадионе «Манчестер-арена» Салман Абеди, охарактеризовал того как нерадивого прихожанина, передаёт Agence France-Presse.

Захарова Марина ИА REGNUM Полиция. Манчестер

70-летний настоятель Абдулла Норрис рассказал, что Абеди начал посещать мечеть с января 2017 года, при этом он появлялся там нерегулярно и пренебрегал правилами.

Однажды настоятель обнаружил Абеди в мечети после её закрытия. «Он бы зол. Он сказал, что я не должен кричать, потому что он не ребёнок. Я ответил: нет, ты ребёнок, иначе не вёл бы себя таким образом», — рассказал Норрис.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 22 мая на стадионе в Манчестере произошёл взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде, в результате которого погибли 22 человека, ещё более 60 получили ранения.

В ходе обысков в доме предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди полиция обнаружила мастерскую по производству взрывчатки. Как сообщалось, найденных в доме химических веществ было достаточно для изготовления ещё нескольких взрывных устройств. Позднее было установлено, что Абеди готовился к теракту по меньшей мере в течение года.

Спецслужбы Великобритании полагают, что террорист действовал не один и к организации взрыва может быть причастна ещё группа лиц. В рамках продолжающегося расследования задержаны уже девять человек, среди которых — отец и брат Салмана Абеди.