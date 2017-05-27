Мадрид, 27 мая, 2017, 05:00 — ИА Регнум. Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» и сборной Португалии Криштиану Роналду добровольно выплатил 6 млн евро после обвинений в уклонении от налогов, сообщает издание Marca.

Haberler.com Криштиану Роналду

Как отмечается, спортсмен произвёл выплату, чтобы избежать возбуждения против него уголовного дела, в рамках которого ему может грозить наказание в лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее налоговая служба Испании уличила Роналду в нарушениях — согласно подсчетам, за период с 2011 по 2013 год он не выплачивал около 600 тысяч евро ежегодно. Затем обвинения поддержало и министерство финансов страны.

Нарушения, допущенные футболистом, квалифицируются как уголовное преступление, максимальное наказание за которое может составить до пяти лет тюремного заключения.

Вместе с тем эксперты отмечают, что суд может принять во внимание в качестве смягчающих обстоятельств признание вины и полное погашение задолженности. В таком случае наказание может составить только 15 месяцев. Если же действия квалифицируют как административное правонарушение, ему придется выплатить только налоги и штраф.