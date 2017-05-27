Киев, 27 мая, 2017, 04:09 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал своё решение о запрете российских интернет-ресурсов в статье для издания Politico, приуроченной к саммиту G7 в Италии, призвав другие страны последовать его примеру и «обрезать щупальца Кремля».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

«Новое поколение гибридной войны в России набирает обороты. И его последствия распространяются за пределы Украины. Щупальца Кремля тянутся к горлам ключевых столиц Европы и её трансатлантических союзников», — заявил Порошенко.

«Тот, кто достаточно храбр, чтобы обрезать эти щупальца, оказывается под новой атакой», — отметил президент Украины, заявив, что после запрета российских социальных сетей Москва «ответила массированной и скоординированной кибератакой, поддержанной информационной пропагандой».

В этой связи, настаивает Порошенко, перед европейскими странами сегодня встал выбор: «реагировать и дать пропорциональный ответ или продолжать неразбериху с полумерами».

По мнению президента, Украина доказала, что является «надёжным оплотом… западных ценностей, таких как свобода и демократия», и готова делать вклад в международную безопасность, а потому странам G7 следует «инвестировать в безопасность Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Пётр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкций против России. В обновлённый чёрный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

Подписанный президентом указ предусматривает в том числе блокировку на территории Украины доступа к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», российским поисковикам «Яндекс» и «Mail.ru» со всеми сервисами, включая почту. Также под запрет на Украине попали бухгалтерская программа «1С», продукты «Лаборатории Касперского» и Dr.Web.

С критикой указа Порошенко выступила международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая призвала Киев отменить принятое решение, заявив, что санкции лишили украинских граждан права выбора информации. Позднее в Госдепартаменте США призвали правительство Украины уважать свободу слова, защищая национальные интересы.

На Украине, тем временем, были поданы первые судебные иски с требованием об отмене указа Петра Порошенко.