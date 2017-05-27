Москва, 27 мая, 2017, 03:27 — ИА Регнум. В центре Москвы полиция задержала мальчика, читавшего стихи на прогулке вместе с матерью, расценив его действия как попрошайничество, сообщает ресурс «ОВД-инфо».

George Hodan Детские руки

Как рассказал отец ребёнка, инцидент произошёл 26 мая в районе Арбата, где мать гуляла с десятилетним сыном.

Женщина сидела на скамейке и читала книгу, а ребёнок рядом декламировал вслух стихи. Внезапно, как сообщается, подъехала полиция и без объяснения причин стала сажать мальчика в машину.

«Ребёнка выхватили у мамы силой, отвезли в ОВД Арбат. Он ехал с полицейскими в машине без родителей. В итоге, по словам отца, в полиции говорят, что забрали ребёнка за попрошайничество», — говорится в сообщении.

Отмечается, что матери при этом грозят вменить сопротивление сотруднику полиции (статью 19.3 КоАП), а отцу — административным делом за оскорбление полиции.

Как сообщил РИА «Новости» начальник пресс-службы столичного управления МВД России Александр Князев, по факту инцидента в ведомстве назначена проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции.

Результаты проверки в МВД обещают довести до сведения общественности.