Таллин, 27 мая, 2017, 03:05 — ИА Регнум. Власти Эстонии ведут переговоры с США и их союзниками о возможном присоединении страны к возглавляемой Вашингтоном антитеррористической коалиции. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Маркус Цахкна, передаёт EER.

Иван Юдинцев REGNUM Эстония в NATO

«Сейчас, когда на саммите НАТО было решено усилить действия против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) в Ираке, Эстонии также необходимо взвесить отправки боевого подразделения на театр военных действий на Ближнем Востоке», — отметил Цахкна.

По его словам, о каких-либо конкретных решения говорить пока рано, но Таллин «уже провёл консультации с США и другими партнёрами о том, чтобы внести свой вклад».

Цахкна напомнил, что десять эстонских инструкторов уже участвуют в тренировочной миссии в Ираке. В настоящее время рассматривается вопрос об отправке ещё пятерых инструкторов для подготовки медиков и сапёров.

Как передавало ИА REGNUM, на саммите НАТО в Брюсселе 25 мая было принято решение о присоединении альянс к коалиции под руководством США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что военный блок не будет участвовать в непосредственных боевых действиях, но существенно расширит поддержку коалиции. В Брюсселе при штаб-квартире НАТО будет создан антитеррористический центр по обмену информацией.

Напомним также, что на текущей неделе в Эстонии завершились масштабные учения НАТО «Весенний шторм-2017». В учениях приняли участие около 9 тысяч военнослужащих США, Великобритании, Франции, Дании, Канады, Германии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Латвии, Литвы, Украины, Грузии и Эстонии.

Сообщалось, что учения стали рекордными по количеству пострадавших военнослужащих: из состава войск, участвующих в манёврах, выбыли семь человек. По каждому из этих случаев проводится расследование.

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