Вашингтон, 27 мая, 2017, 02:13 — ИА Регнум. В Белом доме может быть сформирована специальная группа юристов, которая займётся проверкой сообщений президента США Дональда Трампа в Twitter перед их публикацией, передаёт The Wall Street Journal.

Chuiandlau.com.hk Юрист

Как сообщил изданию советник главы государства, в настоящее время эта идея находится на стадии рассмотрения. В том числе обсуждается, как именно такая процедура может быть организована.

Источники газеты отметили, что если данная мера будет принята, это «снимет нагрузку с пресс-службы Белого дома, которой часто приходится объяснять, почему твиты Трампа столь ярко расходятся с её накрепко сформулированными официальными заявлениями».

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Напомним, что Дональд Трамп довольно активно использует свой аккаунт в Twitter и сам пишет в него сообщения по нескольку раз в день. Ранее президент США отмечал в интервью, что публикация заявлений и комментариев в микроблоге является для него вынужденной мерой — только так он может выразить свою точку зрения в обход «очень нечестных СМИ».

Экспрессивность выражений главы Белого дома в Twitter нередко становилась поводом для критики и шуток в его адрес, а в период президентской кампании в республиканском лагере поднимался вопрос о том, чтобы временно передать ведение аккаунта Трампа его помощникам.