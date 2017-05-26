Москва, 27 мая, 2017, 01:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вечером 26 мая заслушал доклады главы МЧС и руководителей регионов, затронутых стихийными бедствиями, поручив оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

Ada Be Пожар в доме

«Президент заслушал доклад главы МЧС Владимира Пучкова о работе, которая проводится спасателями. Владимир Путин акцентировал главную задачу: оказать необходимую помощь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации в связи с природными пожарами», — проинформировали в пресс-службе.

Как сообщается, материальная помощь людям, оставшимся без крова, будет оказана из средств резервного фонда правительства РФ.

Также глава государства поговорил с губернатором Красноярского края Виктором Толоконским и губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

Главы регионов проинформировали президента о работах по ликвидации последствий природных пожаров, принятии дополнительных мер в свете повышенной пожароопасности, а также об устранении последствий паводков.

Напомним, с 24 мая введён чрезвычайной ситуации федерального уровня в Красноярском крае и в Иркутской области в связи с пожарами, а также в Ставропольском крае — из-за дождевого паводка.

В результате пожаров в Красноярском крае и Иркутской области, усилившихся из-за жаркой погоды и ветра, пострадали десять населённых пунктов. Сгорели в общей сложности около 150 домов, три человека погибли. По факту гибели людей в Красноярском крае возбуждены два уголовных дела о халатности.

На Ставрополье из-за продолжительных ливней произошло подтопление сотен жилых домов и участков в шести населённых пунктах, в которых проживают более 1,3 тысячи человек.