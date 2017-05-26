В Дагестане снят ранее введённый режим КТО
Махачкала, 27 мая, 2017, 01:16 — ИА Регнум. В дагестанском селе Орота вечером 26 мая был снят введённый ранее режим контртеррористической операции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
Как уточняется, режим КТО был снят в 21:00 мск. Подробностей о проведённой силовиками операции не раскрывается.
Напомним, режим КТО был введён рано утром 26 мая в административных границах села Орота Хунзахского района Дагестана.
Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов вели поиск членов незаконных вооружённых формирований и их пособников.
19 мая в дагестанском селении Карамахи были ликвидированы боевики из так называемой кадарской бандгруппы. Четверо бандитов были заблокированы в одном из домовладений. На предложение сдаться были ответили огнем, и были уничтожены.
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