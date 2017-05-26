Лондон, 27 мая, 2017, 01:09 — ИА Регнум. Совпадение сроков встреч государств, входящих в НАТО и G7, с визитом Сергея Лаврова в КНР, конечно, не случайно, считает автор. У Москвы и Пекина есть своя, альтернативная западной, повестка сотрудничества по многим вопросам, включая Корею и сирийский конфликт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Загнанный в угол

«В отличие от США, Китай неохотно принимает всеобъемлющие и радикальные меры против своего бывшего союзника (КНДР). Основная причина, по которой Пекин отличается от Вашингтона, — масштабы и степень серьезности действий против Пхеньяна. Поднебесная не настроена настолько сильно подталкивать режим, чтобы он стал окончательно дестабилизированным. С точки зрения китайских официальных лиц это может привести к тому, что Северная Корея будет вести себя еще более непредсказуемо. А Китаю совсем не хочется, чтобы ядерные грибы вырастали прямо у его границ», — резюмирует Хэммонд.