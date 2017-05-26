Мадрид, 27 мая, 2017, 01:04 — ИА Регнум. Журналист отмечает, что «Трампу никто не посмел указать на «московские контакты», когда он начал укорять партнеров по НАТО, что они «мало платят, но много хотят от организации», — все прекрасно понимали, что Трамп, услышав возражения, может вспылить и уехать».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саммит НАТО

В итоге, резюмирует автор, было принято решение присоединиться к коалиции, но не воевать. Наблюдать за перемещением джихадистов и вербовщиков по другим странам и перекрывать им возможности заниматься своей работой. Хотя практически все страны НАТО и до этого состояли в коалиции, они в ней участвовали индивидуально, а не от имени блока. Решено было и сейчас не впутывать альянс в боевые действия, чтобы не ухудшать его имидж в арабском мире.