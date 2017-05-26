Вашингтон, 27 мая, 2017, 00:59 — ИА Регнум. Под «уличными бойцами» газета подразумевает команду «юристов быстрого реагирования», комплектуемую Трампом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM За борт

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«Хозяин Овального кабинета прекрасно понимает, что от него просто так не отстанут, и потому формирует бригаду адвокатов, которые будут моментально отвечать на любые неприятные для президента новости, публикуемые в прессе. В первую очередь речь идет о сообщениях, касающихся так называемых кремлевских связей Трампа и его приближенных, — отмечает шеф отдела политики газеты Джиофф Эрли. — Кстати, генпрокурор Сешнс — как раз тоже из таких. В среду, отвечая на вопросы сенатской комиссии, расследующей контакты новой администрации с Москвой, Джефф не сдал ни одного».