Каракас, 27 мая, 2017, 00:57 — ИА Регнум. Венесуэльский лидер поименно перечислил руководителей группы, противостоящей правительству, упомянув спикера Национальной Ассамблеи Хорхе Борхеса, Энри Рамоса Альюпа (движение Acción Democrática), Энри Фалькона (губернатор штата Лара), Мануэля Росалеса (движение Nuevo tiempo), написав: «Всех вас я призываю воспользоваться историческим шансом дать нашей общей родине мир и диалог, в котором родится наше согласие во имя будущего». И подчеркнул в заключение, что 27 и 28 мая «по всей стране пройдут собрания в трудовых коллективах, на которых будут обсуждаться правила и нормы избрания депутатов Конституционной Ассамблеи».