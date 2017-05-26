Берлин, 27 мая, 2017, 00:54 — ИА Регнум. В Берлине легковой автомобиль съехал по лестнице на станцию метро, в результате чего пострадали несколько человек, передаёт Berliner Morgenpost.

Цитата автомобиль въехал в метро в Берлине

Как сообщается, инцидент произошёл вечером 26 мая на станции «Барнауэр Штрассе».

В результате произошедшего пострадали шесть человек, в том числе люди, находившиеся в автомобиле.

По предварительным данным, речь идёт о дорожно-транспортном происшествии. Как сообщает портал Express, водитель попытался избежать столкновения с велосипедистом, но не справился с управлением.

На месте происшествия работает полиция. Станция метро в настоящее время закрыта, поезда следует по ней без остановок.

Напомним, в декабре минувшего года грузовик Scania протаранил группу посетителей рождественской ярмарки в Берлине, в результате чего погибли 12 человек, ещё около 50 пострадали. Ответственность за эту акцию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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