В Берлине автомобиль въехал на станцию метро, есть пострадавшие
Берлин, 27 мая, 2017, 00:54 — ИА Регнум. В Берлине легковой автомобиль съехал по лестнице на станцию метро, в результате чего пострадали несколько человек, передаёт Berliner Morgenpost.
Как сообщается, инцидент произошёл вечером 26 мая на станции «Барнауэр Штрассе».
В результате произошедшего пострадали шесть человек, в том числе люди, находившиеся в автомобиле.
По предварительным данным, речь идёт о дорожно-транспортном происшествии. Как сообщает портал Express, водитель попытался избежать столкновения с велосипедистом, но не справился с управлением.
На месте происшествия работает полиция. Станция метро в настоящее время закрыта, поезда следует по ней без остановок.
Напомним, в декабре минувшего года грузовик Scania протаранил группу посетителей рождественской ярмарки в Берлине, в результате чего погибли 12 человек, ещё около 50 пострадали. Ответственность за эту акцию взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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