Петрозаводск, 27 мая, 2017, 00:51 — ИА Регнум. В сухопутные территории арктической зоны России добавятся три района Карелии. Это следует из подготовленного правительством проекта указа президента страны.

Andreykokin Вид со склона горы Кивакка. Лоухский район. Карелия

«Беломорский, Лоухский и Кемский муниципальные районы Республики Карелия соответствуют особенностям Арктической зоны, определенным в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», — пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Читайте также: Карелия тоже хочет в Арктическую зону

Напомним, руководство Карелии неоднократно высказывалось за включение в Арктическую зону этих районов республики. Эту же позицию занимает и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов. Полпред считает, что это даст новые возможности в получении средств на социальную, промышленную, транспортную инфраструктуру региона.