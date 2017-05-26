Манчестер, Великобритания, 27 мая, 2017, 00:36 — ИА Регнум. Правоохранительными органами Великобритании в рамках расследования теракта на стадионе «Манчестер-арена» задержан ещё один подозреваемый, передаёт агентство Reuters.

Марина Захарова ИА REGNUM Манчестер

Как сообщили в Скотленд-Ярде, по подозрению в причастности к террористической деятельности задержан 44-летний мужчина. Других подробностей о его личности не раскрывается.

«Это быстро развивающееся расследование, так что мы на данном этапе готовы к любым вариантам», — отметили также в пресс-службе полиции.

Всего в рамках расследования были задержаны уже одиннадцать человек, однако двоих подозреваемых полиция позднее отпустила без предъявления обвинений.

Напомним, вечером 22 мая на стадионе в Манчестере произошёл взрыв во время концерта американской певицы Арианы Гранде, в результате которого погибли 22 человека, ещё более 60 получили ранения.

В ходе обысков в доме предполагаемого террориста-смертника Салмана Абеди полиция обнаружила мастерскую по производству взрывчатки. Сообщалось, что найденных в доме химических веществ было достаточно для изготовления ещё нескольких взрывных устройств. Позднее по покупкам через банковский счёт Абеди было установлено, что он готовился к теракту по меньшей мере в течение года.

Британские спецслужбы полагают, что террорист действовал не один и к организации взрыва может быть причастна ещё группа лиц.