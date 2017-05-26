Санкт-Петербург, 27 мая, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Северная столица России — Санкт-Петербург — 27 мая 2017 года отмечает свой 314-й день рождения. Город в устье Невы был основан в 1703 году Петром I. В этот раз День города пришелся на субботу, поэтому программа праздничных торжеств будет особенно насыщенной. В ней найдется место как традиционным для этого дня мероприятиям, так и новым форматам.

Gov.spb.ru Яхтенный мост

Ровно в 10:00 на Сенатской площади состоится церемония возложения цветов к Медному всаднику — памятнику основателю города императору Петру Великому. Вместе с главами городской исполнительной и законодательной власти Георгием Полтавченко и Вячеславом Макаровым в ней примут участие полпред президента РФ в СЗФО Николай Цуканов и председатель Совета Федерации, бывший губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко.

Накануне Дня города Законодательное собрание Санкт-Петербурга присвоило Валентине Матвиенко и главе Русской православной церкви патриарху Кириллу звание «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Как ожидается, утром в Ротонде Мариинского дворца спикеру и патриарху будут торжественно вручены дипломы, нагрудные и памятные знаки Почетных граждан.

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Но главным событием Дня города в этом году станет официальное открытие нового транспортно-пешеходного моста через Большую Невку между Крестовским островом и южной частью Приморского района в створе Яхтенной улицы. Этот мост построен в рамках подготовки к Кубку конфедераций 2017 года и Чемпионату мира по футболу 2018 года. Он позволит болельщикам пешком за 20 минут добраться до стадиона «Санкт-Петербург Арена», разгрузив станцию метро на Крестовском острове и снизив нагрузку на дорожную сеть.

Яхтенный мост — самый высокий (16 метров) и самый длинный (940 метров) пешеходный мост Санкт-Петербурга. Тротуар и велодорожка на нем впервые уложены разноцветным асфальтом. На мосту оборудованы две смотровые площадки в сторону Финского залива. Пропускная способность моста — до 24 тысяч человек в час. При необходимости по мосту может быть обеспечен проезд машин оперативных служб.

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Практически весь день, с 11:00 до 21:00, на площади Островского у Александринского театра будет проходить традиционный для Петербурга Фестиваль мороженого. В этом году он пройдет уже в 22-й раз. Под слоганом «Слаще. Больше. Вкуснее» гости смогут попробовать более 50 видов продукции от производителей мороженого Санкт-Петербурга и других регионов России. Посетителей Фестиваля мороженого ждет не только сладкое лакомство концертно-развлекательная программа.

Ровно в полдень, с выстрелом пушки Петропавловки, в Летнем саду начнется праздник «Тебе, Петербург!». Его главным событием станет запуск фонтанов, в сопровождении строк из поэмы Пушкина «Медный всадник» и звуков скрипок. Знаменной группой Роты почетного караул будет проведена церемония выноса Государственного флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга. В Летнем саду будет звучать духовой оркестр и состоится праздничный концерт.

На Манежной площади в центре Петербурга с 15:00 до 17:00 пройдет торжественное закрытие Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски и концертных ансамблей Вооруженных Сил РФ «Музыкальный парад-2017». В смотре-конкурсе приняли участие почти все штатные ансамбли Восточного, Западного, Центрального и Южного военных округов, Балтийского, Северного, Тихоокеанского и Черноморского флотов. Всего на сцену поднимутся более 450 военных музыкантов и артистов.

В 21:00 на главной площади Северной столицы начнется праздничный гала-концерт «Классика на Дворцовой» с участием звезд оперы и балета. Солисты ведущих оперных сцен мира и отечественные артисты исполнят классические произведения, старинные неаполитанские песни, фрагменты из известных оперетт в сопровождении Симфонического оркестра Михайловского театра, а также одного из лучших молодежных хоров города. Как ожидается, концерт соберет более 70 тысяч зрителей. Вход свободный.

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27 мая 1703 года на Заячьем острове в устье Невы по указанию Петра I был заложен первый камень будущей Петропавловской крепости, вокруг которой вскоре возник новый город. С 1712 по 1918 год Санкт-Петербург — Петроград был столицей России. За свою историю город трижды менял имя, и с 1991 года вновь стал называться в честь святого апостола Петра.