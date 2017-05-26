Каир, 27 мая, 2017, 00:23 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Египта вечером 26 мая нанесли шесть ударов по позициям террористов в Ливии, передаёт портал Youm7.

F-16 Египетских ВВС

Как уточняется, удары были нанесена по штабу террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе города Дерна в восточной части страны.

Командующий ВВС Ливии генерал Сакар аль-Джаруши сообщил, что атака была проведена в координации с ливийскими вооружёнными силами.

Как передаёт Associated Press, президент Египта Фаттах ас-Сиси выступил с обращением на государственном телевидении, в котором заявил, что Каир готов наносить удары по террористам как на территории страны, так и за её пределами.

Напомним, ранее 26 мая группа неизвестных боевиков, переодетых в форму военных, атаковала два автобуса, которые перевозили христиан-коптов к монастырю на юге Египта. Боевики передвигались на автомобилях и использовали при атаке пулёметы.

По предварительным данным, в результате нападения погибли от 28 до 35 человек. Среди погибших есть дети.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна их террористических группировок.