Таллин, 27 мая, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Генерального консула России в Нарве Дмитрия Казённова и консула Андрея Сургаева обязали покинуть территорию Эстонии до конца мая, сообщает RT со ссылкой на заявление посла России в Эстонии Александра Петрова.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Александр Петров сообщил, что МИД Эстонии прислал уведомление о том, что генконсул России в Нарве и его заместитель объявлены «персонами нон грата» и поэтому должны до конца мая покинуть пределы страны.

Посол России в Эстонии пояснил, что он хорошо знает этих кадровых дипломатов и считает, что они многое сделали для оздоровления российско-эстонских отношений.

Как сообщало, власти Эстонии 26 мая объявили о высылке из страны генерального консула Российской Федерации в Нарве Дмитрия Казённова и консула Андрея Сургаева.

Посольство России в Эстонии не стало комментировать это сообщение.

В свою очередь, Министерство иностранных дел России назвало данное решение эстонских властей «очередным недружественным и ничем не обоснованным актом» и сообщило, что оно «не останется без ответа».