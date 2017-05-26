Макрон и Абэ заявили о важности сотрудничества с Россией
Таормина, Италия, 26 мая, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили важность сотрудничества с Российской Федерацией для решения международных проблем. Об этом сегодня, 26 мая, заявил журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Японии Норио Маруяма по итогам переговоров лидеров двух стран.
Макрон и Абэ встретились на Сицилии, где проходит саммит «Большой семерки».
«Стороны обсудили Северную Корею, а также Россию, так как президент России Владимир Путин 29 мая посетит Францию. Они согласились с тем, что для решения международных вопросов участие России очень важно, и крайне важен диалог с Россией», — заявил Маруяма.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая президент России Владимир Путин отправится с официальным визитом в Париж, где впервые встретится с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Напомним, «Большая семерка» — это неформальный клуб наиболее индустриально и научно развитых стран мира: США, Великобритании, Канады, Франции, Японии, Германии и Италии.