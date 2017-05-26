Таормина, Италия, 26 мая, 2017, 23:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили важность сотрудничества с Российской Федерацией для решения международных проблем. Об этом сегодня, 26 мая, заявил журналистам официальный представитель Министерства иностранных дел Японии Норио Маруяма по итогам переговоров лидеров двух стран.

Юлия Крижанская ИА REGNUM Москва

Макрон и Абэ встретились на Сицилии, где проходит саммит «Большой семерки».

«Стороны обсудили Северную Корею, а также Россию, так как президент России Владимир Путин 29 мая посетит Францию. Они согласились с тем, что для решения международных вопросов участие России очень важно, и крайне важен диалог с Россией», — заявил Маруяма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая президент России Владимир Путин отправится с официальным визитом в Париж, где впервые встретится с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, «Большая семерка» — это неформальный клуб наиболее индустриально и научно развитых стран мира: США, Великобритании, Канады, Франции, Японии, Германии и Италии.