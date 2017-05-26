Вашингтон, 26 мая, 2017, 23:46 — ИА Регнум. Читайте также: Саммит G7: Трамп собрал всех против себя

DVIDSHUB Выпускники военно-морской академии США

«Мы обещаем вам, что независимо от того, где вы будете служить, какую миссию вы будете выполнять, этот главнокомандующий всегда будет прикрывать вашу спину», — заявил Пенс.

Выступая перед 1 тыс. 53 выпускниками военно-морской академии, вице-министр заявил, что «независимо от того, какой бы путь вы не избрали, знайте, что главнокомандующий гордится вами и я тоже».

Читайте также: Трамп «проспал» речь о необходимости нового оружия в Прибалтике

Напомним, неделю назад во время выступления вице-президента США в университете Нотр-Дам несколько десятков студентов в выпускных шапочках и академических мантиях покинули церемонию в знак протеста.