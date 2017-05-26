Рим, 26 мая, 2017, 23:35 — ИА Регнум. Corriere della Sera опубликовала 26 мая статью «Европейские ошибки в Ливии», в которой призывает страны ЕС помочь Италии навести порядок в Ливии в интересах всех Европы.

David Stanley Базар в Триполи

В течение многих лет Италия пытается провести ряд мероприятий в Ливии, направленных на прекращение миграционных потоков и защиту предприятий, работавших в этой стране. Автор статьи Фьоренца Санцанини пишет, что Италия неоднократно подчеркивала риски, связанные с терроризмом в Ливии, с беспорядками, где лидеры ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже продемонстрировали, что они готовы бороться и умереть, чтобы завоевать еще больше территорий. Правительство Италии искало помощи от ЕС, просило спланировать конкретные проекты для поддержки североафриканского населения и против преступных организаций. Но никогда не получало удовлетворительных ответов от европейских партнеров.

«Нельзя отрицать, что наша страна делала ошибки, иногда сосредотачивала внимание на неоднозначных персонажах, иногда выбирая которая неэффективные меры. Но все-таки Италия имела желание решить проблемы. Однако правительство Италии оставили один на один с проблемой миграции, которая касалась всей Европы», — подчеркивает Corriere della Sera.

После теракта в Манчестере сценарий полностью изменился. Салман Абеди, террорист, устроивший взрыв, являлся гражданином Великобритании ливийского происхождения. Его семья жила в Ливии, его британский паспорт показывает, что он несколько раз посещал Триполи.

Возможно, что именно в Ливии готовился теракт. Особенно вызывает опасение тот факт, что контакты Абеди могут быть все еще активны и полны решимости продолжать ту же стратегию террора. Теперь, как отмечает издание, для европейских служб безопасности и европейской разведки Ливия внезапно возглавила список приоритетов. Несмотря на тот факт, что итальянские службы уже долгое время ведут наблюдение в Ливии и продолжают это делать благодаря специальным подразделениям, которые в течение года — в соответствии с указом, подписанным премьером-министром Маттео Ренци в марте 2016 года — проводят секретные миссии в африканском государстве.

Италия является единственной страной, которая подписала двустороннее соглашение о сотрудничестве с правительством во главе с Фаизом Сараджем, пообещав стать посредником, чтобы достичь внутреннего политического соглашения, которое может принести мир в страну.

Десять дней назад министр внутренних дел Италии Марко Миннити и его немецкий коллега Томас де Мезьер подписали совместное обращение к ЕС, чтобы лидеры ЕС начали планировать ряд мероприятий на юге Ливии, недалеко от границы с Нигером. Основная цель заключается в разработке проектов в той области, чтобы убедить местное население остаться, патрулировать границы, чтобы предотвратить пересечение пустыни, создать приемные центры, где те, кто хочет получить убежище, могли бы быть идентифицированы и, получив статус беженца, уехать в ту страну, в которой они хотели бы жить.

Франция немедленно выразила поддержку этому проекту. И комиссия во главе с Жан-Клодом Юнкером заявила, что желает решить эту проблему в срочном порядке, не исключая финансовые обязательства.

«Это положение, однако, как это уже случилось в прошлом, может остаться на стадии обещаний», — констатирует автор статьи.

«Никогда, как сейчас, не было столь необходимо объединить усилия и спланировать общую стратегию, которая может помочь правительству в Триполи стабилизировать ситуацию и вернуть контроль над своей территорией», — пишет Фьоренца Санцанини.

Журналистка напоминает, что в последние месяцы войска ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) терпят неудачу, но это также означает, что солдаты могли вернулись в свои родные страны, другие, возможно, попали в ЕС, или же планируют туда уехать.

«Риски очень высоки. Мы вместе должны принять эффективные меры. Спасти общее будущее», — подводит итог автор.