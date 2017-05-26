Рим, 26 мая, 2017, 23:20 — ИА Регнум. Журналисты информационной программы TG5, холдинга Mediaset, принадлежащего семье Берлускони, объявили о 24-х часовой забастовке техников и журналистов. Сотрудники бастуют против переезда римской редакции в Милане.

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Дирекционный совет холдинга официально не опровергает информацию о переезде. В забастовке принимают участие около 150 человек.

В феврале прошлого года в рамках рационального использования фондов канала встал вопрос о переезде редакции TG5 в Милан.

«Мы неоднократно призывали к официальному отрицанию, этого не произошло, мы боимся, что этот проект будет осуществлен и очень скоро, это приведет не только к потере десятков рабочих мест в Mediaset, но и в смежных отраслях», — заявляют сотрудники программы.

В течении всего дня 26 мая информационная программа не освещала события в стране, несмотря на важность саммита G7, который проходит в Таормине. Вместо обычных сюжетов в 8, 13 и 20.00 в эфир вышло послание журналистов руководству холдинга с просьбой не переносить редакцию из столицы, после чего диктор лишь зачитал самые главные новости дня.

Новостная передача Tg5 является второй по просмотрам в стране после программ канала Rai 1, собирая больше 8 миллионов телезрителей в день.

Итальянская частная медиа‑ и телекоммуникационная компания Mediaset контролируется холдинговой компанией Fininvest, принадлежащей семье Берлускони. Имеет около 6400 сотрудников и доли в более чем 40 компаниях во многих странах мира. Является второй самой крупной частной телевизионной корпорацией в ЕС и первой в Италии.