Киев, 26 мая, 2017, 23:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки на Донецком и Мариупольском направлениях Донбасса зафиксировано ведение спорадических обстрелов из РСЗО «Град», тяжелой артиллерии, танков, минометов, вооружения БМП и другого оружия. Об этом 26 мая заявляют: исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe ВСУ

Так, замначальника управления НМ ДНР Басурин отметил, что за прошедшую неделю подразделения ВСУ 378 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в населенных пунктах: Доломитное, Гольмовский, Зайцево, Михайловка, Горловка, Озеряновка, Верхнеторецкое, Красный Партизан, Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Васильевка, Веселое, Спартак, Жабичево, Макеевка, Ясное, Еленовка, Докучаевск, Новоласпа, Приморское, Коминтерново, Новая Таврия, Куликово, Сосновское, Набережное, Ленинское, Октябрь, Саханка, Донецк (район аэропорта, Петровский, Куйбышевский и Кировский районы).

«За прошедшую неделю противник триста семьдесят восемь раз нарушил режим прекращения огня и выпустил по территории республики из запрещенного Минскими договоренностями вооружения 4456 реактивных, артиллерийских снарядов, мин и танковых выстрелов… Получил повреждения 61 дом», — сказал Басурин.

Он сообщил, что в результате ведения боевых действий погибли четыре бойца ДНР, еще четыре бойца и восемь мирных жителей — ранены.

«Потери среди военнослужащих ВС ДНР составили четверо погибших и четверо раненых. Украинская сторона продолжает обстреливать мирные кварталы нашей республики. Всего за прошедшую неделю в результате обстрелов со стороны Украины восемь мирных жителей получили ранения», — уточнил Басурин.

При этом Басурин опроверг обвинения штаба АТО во вчерашнем артобстреле жилых кварталов Красногоровки (под контролем ВСУ). В НМ ДНР считают, что обстрел проводили бойцы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Украинские вооруженные силы идут на любые зверства, чтобы сфабриковать факты об обстреле своих территорий, якобы, подразделениями ВС ДНР. Сегодня, украинские силовики продолжили обстреливать из РСЗО, артиллерии и танков населенный пункт Красногоровка. Отмечены попадания по частному сектору, в районе больницы и вблизи нерабочей школы №3… По счастливой случайности пострадавших среди гражданского населения и детей в Красногоровке нет. Обстрел вчера и сегодня велся с позиций подразделений украинской армии, сформированных из ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), расположенных вблизи населенного пункта Невельское. Не исключено, что обстрел Красногоровки боевиками «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) имел цель спровоцировать подразделения ВСУ на обстрел территории ДНР. Кроме того, нам поступает с 15 часов дня информация от местных жителей н.п. Максимильяновка, Каменка и Водяное о том, что на окраинах и в лесных массивах данных поселков в настоящее время стягиваются тяжелые артиллерийские вооружения ВСУ с занятием исходных позиций. Передислокация и скрытное рассредоточение военной техники имеет цель подготовки к очередной кровавой провокации, направленной на вынуждение нас к ответным действия, для последующей подготовки сфабрикованных доказательств применения подразделений ВС ДНР по территории, подконтрольной властям Украины», — говорится в экстренном сообщении Басурина.

По его словам, в период с 20 по 26 мая в соединениях и воинских частях Вооруженных сил ДНР основные усилия были сосредоточены на проведении комплексных тактико-строевых занятий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, направленных на совершенствование навыков ведения оборонительных боевых действий в условиях непосредственного соприкосновения с противником. Басурин отметил, что командование ВСУ продолжает перемещение тяжелого вооружения у линии боевого соприкосновения.

«Отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах Миссии ОБСЕ. Всего, за прошедшую неделю, представители миссии отметили отсутствие 192 единиц техники ВСУ: 18 единиц 152 мм гаубиц «Акация»; 31 единицу 152 мм гаубиц «Гиацинт-Б»; 21 единицу 152 мм гаубиц «Мста»; шесть единиц 122 мм гаубиц «Д-30»; 72 единицы 152 мм гаубиц «Д-20»; 36 единиц 120 мм минометов; шесть единиц 85 мм пушек «Д-48»; два танка», — добавил Басурин.

Он считает, что оперативные отделы соединений и частей ВСУ не знают, где находятся их войска, а операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ведущие корректировку огня, сажают аппараты прямо на позиции ВС ДНР. Один из таких БПЛА Басурин представил сегодня на брифинге.

«Это малый разведывательный беспилотный летательный аппарат американского производства из состава разведки 30 омбр. Благодаря тому, что БПЛА попал к нам целым, из носителя информации мы извлекли данные об оборудовании позиций в инженерном отношении, размещенном тяжелом вооружении вблизи линии соприкосновения и расположении позиций ВСУ на Мариупольском направлении. При этом не стоит забывать, что подготовку военнослужащих ВСУ по этой специальности ведут инструкторы из армий стран блока НАТО. Вот и получается, что или инструкторы такие слабые учителя, или ученики из ВСУ совсем необучаемые. Скорее всего, второе. Потому что ввиду отсутствия добровольцев на службу в украинской армии в нее набирают всех подряд», — рассказал Басурин.

Кроме того, и.о. начальника Управления Народной милиции ЛНР Филипоненко заявил, что за минувшую неделю киевские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР почти 770 боеприпасов.

«За минувшую неделю украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения, в том числе применялись запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 и 120 мм, зенитный установки, автоматические гранатометы, противотанковое оружие, боевые машины пехоты и стрелковое оружие. Всего по территории республики было выпущено 768 снарядов и мин», — уточнил Филипоненко.

Он сообщил, что вчера противник три раза нарушил режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР 26 мин и снарядов.

По его словам, под обстрел украинских войск попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Калиновка, Лозовое, Санжаровка, Логвиново, Калиново, Алмазная, Фрунзе, Хорошее, Желобок и Смелое. Филипоненко проинформировал, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ за минувшую неделю выявили отсутствие в местах хранения 127 единиц техники и вооружений ВСУ.

«На этой неделе в отчетах миссии ОБСЕ зафиксировано отсутствие в местах хранения техники ВСУ следующего вооружения: реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» — 15 единиц; 152-мм самоходных артиллерийских установок «Акация» — 12 единиц; 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» — 12 единиц; 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 — 10 единиц; 120-мм минометов — 28 единиц; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — 12 единиц; танков Т-64 и Т-72 — 38 единиц», — уточнил он.

В НМ ЛНР сообщили, что жители подконтрольного Киеву Беловодска сообщают о масштабных поборах в военном комиссариате за предоставление отсрочки от военной службы и отказ служить в зоне проведения АТО.

«Размах коррупции в ВСУ достиг небывалых масштабов. Можно уже констатировать, что практически все офицеры военных комиссариатов в Украине основной целью своего пребывания на службе ставят не служение Украине, а личное обогащение, используя служебное положение и тотальное беззаконие. По заявлению граждан, сейчас в военном комиссариате Беловодского района военный комиссар подполковник Лазаренко Олег Анатольевич выстроил четкую систему поборов. Так, за предоставление отсрочки от военной службы требовал 15 000 гривен (570 долл), за избежание от службы в зоне «АТО» — 30 000 гривен (1140 долл), уклониться от службы в ВСУ — 100 000 гривен (3800 долл)», — сообщил Филипоненко.

«Не удивительно, что подполковник Лазаренко имеет несколько квартир в Харькове, живет в Беловодске в просторном трехэтажном доме, имеет в личном пользовании несколько иномарок премиум-класса. Не видя для себя перспектив и не желая служить в продажной украинской армии, молодые граждане Беловодска все больше изъявляют желание служить в рядах Народной милиции нашей республики», — подытожил Филипоненко.

В пресс-центре АТО напоминают об обстреле Красногоровки.

«В результате вражеского обстрела в Красногоровке пострадала местное больница и школа №3, которая давно закрыта из-за боевых действий. Огонь велся из орудий калибра 152 мм, а также 120-мм минометов», — сообщил полковник Андрей Лысенко, руководитель пресс-службы Министерства обороны Украины по вопросам АТО, во время пресс-брифинга в украинском кризисном медиа-центре.

«Кроме обстрела в Красногоровке, на Мариупольском направлении после полуночи боевики совершили мощный артиллерийский обстрел тылового района вблизи Волновахи в более чем 10 километрах от линии разграничения, выпустив 40 152-мм снарядов, а также по одному минометному обстрелу Красногоровки и Новотроицкого. Между 13 и 20 часами российско-оккупационные войска открывали огонь из легкого вооружения на линии Павлополь — Широкино и в северной части направлении. Поздно вечером боевики совершили два минометных обстрелов Марьинки. Всего на Мариупольском направлении боевики совершили 29 обстрелов, из них 9 — из тяжелого вооружения. На Луганском направлении боевики дважды нарушили режим тишины — в Нижнетеплое Станично-Луганского района, из стрелкового оружия, и в Крымском, открыв огонь из гранатометов. На Донецком направлении произошло 26 обстрелов, из них 15 — из тяжелого вооружения. Между 1:00 ночи и 6 утра боевики совершили по одной вооруженной провокации с применением минометов в Луганском и Зайцево, перед рассветом также в Песках. После 6 утра начались обстрелы в районе Авдеевки. В течение дня российско-оккупационные войска осуществили 6 минометных обстрелов по позициям ВСУ в районе города, а также дважды открывали огонь по установке Град — Партизан. Также около 22 часов боевики совершили артиллерийский обстрел Авдеевки. Вчера оккупанты выпустили около 100 снарядов по позициям близ города», — детализировал представитель Минобороны по АТО.

Лысенко также заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, пятеро военнослужащих получили ранения и боевые травмы».

По его словам, вчера войска ДНР обстреляли жилые кварталы Красногоровки (Мариупольское направление) из тяжелого вооружения.

«В результате вражеского обстрела в Красногоровке пострадала местная больница и школа №3, которая давно закрыта из-за боевых действий. Огонь велся из орудий калибра 152 мм, а также 120-мм минометов», — уточнил Лысенко.

Он сообщил, что после полуночи ВС ДНР совершили мощный артиллерийский обстрел тылового района ВСУ вблизи Волновахи (расположен в более чем 10 км от линии разграничения). При этом по территории Украины было выпущено 40 снарядов калибра 152 мм. Лысенко также отметил, что поздно вечером под минометные обстрелы попали украинские позиции в Марьинке.

Полковник проинформировал, что в Авдеевке, Луганском, Зайцево и Песках (Донецкое направление) украинские войска попали под интенсивный минометный огонь. Дважды ВС ДНР «открывали огонь из установки Град-партизан».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая спикер штаба АТО, подполковник ВСУ Антон Миронович обвинил ДНР в артобстреле жилых кварталов Красногоровки (под контролем ВСУ).

Напомним, в марте-апреле 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление режимов тишины с 1 и 13 апреля. Также стороны договорились отвести вооружения от Станицы Луганской и активизировать процесс обмена заложниками. Для этого на Украину выехали матери бойцов ДНР и ЛНР, которые удерживаются в местах заключения.