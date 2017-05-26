Киев, 26 мая, 2017, 23:11 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко письменно поведал о «щупальцах Кремля» и российской угрозе в киберпространстве, описав эти жуткие явления в статье для журнала Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Попрошайка

Издание приурочило публикацию откровений Петра Порошенко к саммиту «Большой семёрки» в Италии.

По мнению украинского президента, столицы Европы и её трансатлантических союзников находятся под страшной угрозой, ибо к их «глоткам» тянутся «щупальца Кремля».

Пётр Порошенко посоветовал странам Европы набраться храбрости и беспощадно обрезать эти щупальца, чтобы снова не попасть под их атаку.

При этом президент Украины не уточнил, какими методами набирается храбрости он сам.

Кроме того, украинский президент пожаловался на то, что после того, как Киев запретил доступ к российским соцсетям, Россия совершила «массированную и скоординированную кибератаку», «чтобы защитить своих социальных медиаагентов, таких как «ВКонтакте» и «Одноклассники».

По давно сложившейся традиции, свой рассказ президент Украины завершил призывом к странам G7 сохранять антироссийские санкции, а также просьбой дать денег в виде «инвестиций в безопасность Украины».