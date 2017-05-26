Вашингтон, 26 мая, 2017, 23:01 — ИА Регнум. Так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США прокомментировала информацию о гибели 35 мирных жителей в результате авиаудара по городу Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 26 мая, сообщает телеканал RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ранее ряд СМИ сообщил, что в результате авиаудара американской коалиции по городу Аль-Маядин погибли 35 человек.

Представитель коалиции подтвердил, что 25 и 26 мая боевая авиация сил коалиции наносила авиаудары по району Аль-Маядина. В настоящий момент командование коалиции оценивает последствия этих ударов.

Также отмечается, что силы коалиции делают всё возможное для предотвращения жертв среди мирного населения при нанесении авиаударов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, так называемая антитеррористическая коалиция под руководством США была создана предыдущим президентом страны Бараком Обамой как инструмент для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако за несколько лет своего существования коалиция не добилась каких бы то ни было успехов. Только вмешательство России в сирийскую войну изменило её ход, и позволило сирийским правительственным силам отбросить террористов.