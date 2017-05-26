Ватикан, 26 мая, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Папа римский Франциск«опечален» «варварским» нападением на коптских христиан в Египте, заявили в Ватикане, 26 мая сообщает Associated Press.

Коптская и арабская надписи в Старом Каире

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Франциск «глубоко опечален, узнав о варварской атаке в центральном Египте и о трагической гибели людей и травмах, вызванных этим бессмысленным актом ненависти», говорится в заявлении Ватикана.

Папа римский выразил свои соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси и родственникам погибших, добавив, что продолжит «молиться за мир и примирение» на всей территории Египта.

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Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), переодетые в военных, обстреляли автобус с коптскими христианами к югу от Каира. Погибли по меньшей мере 28 человек, еще 22 человека получили ранения. Среди пассажиров автобуса было много детей.