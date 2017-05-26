Санкт-Петербург, 26 мая, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Как отмечается, решение о внесении изменения в организационную структуру клуба и создании новой должности принято «с целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба» на очередном заседании совета директоров АО ФК «Зенит».

Fc-zenit.ru Сергей Фурсенко

Решение о назначении Сергея Фурсенко одобрено советом директоров единогласно.

«До завершения корпоративных процедур он будет исполнять функции Генерального директора клуба. Председатель Совета директоров АО «ФК Зенит» Александр Валерьевич Дюков подписал приказ о его назначении», — говорится в сообщении клуба.

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ФК «Зенит» в последнее время оказался вовлечен в скандальную ситуацию вокруг нового стадиона на Крестовском острове. Как предполагалось, клуб должен был принять стадион в управление на условиях концессии вскоре после сдачи арены в эксплуатацию в декабре 2016 года. Однако этого до сих пор не произошло: «Зенит» отказался принимать стадион с многочисленными недоделками и прямо заявил о его проблемных точках. В итоге стадион был передан в управление госучреждения, подведомственного Смольному.

Главным камнем преткновения стало выкатное поле и газон стадиона. После двух тестовых игр на Крестовском острове «Зенит» категорически отказался играть на этом газоне из-за его ужасного и травмоопасного для игроков состояния. Несмотря на заверения городских чиновников в том, что газон вот-вот придет в норму, было принято решение о его полной замене накануне матчей Кубка конфедераций. В настоящее время прежний газон полностью снят, вместо него к 28 мая будет уложен новый рулонный газон. О том, когда клуб «Зенит» примет стадион под свое крыло, и на каких условиях, пока неизвестно.

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Справка

Сергей Фурсенко родился 11 марта 1954 года в Ленинграде. Окончил Ленинградский политехнический институт.

С 2003 по 2008 год был генеральным директором дочернего предприятия ПАО «Газпром» «Лентрансгаз». В конце 2005 года Сергей Фурсенко был назначен председателем совета директоров ФК «Зенит», а в январе 2006 года стал президентом клуба. Именно при его руководстве «Зенит» выиграл свое первое чемпионство в российской истории в 2007 году.

С января 2010 года по июня 2012 года Сергей Фурсенко занимал должность президента Российского футбольного союза (РФС). C марта 2012 по март 2014 года являлся членом исполкома УЕФА.

В июле 2012 года был включен в Президентский совет по развитию физкультуры и спорта.