Москва, 26 мая, 2017, 22:17 — ИА Регнум. В 2017 году Российская Федерация планирует снизить экспорт нефти на 4 млн тонн. Об этом сегодня, 26 мая, заявил журналистам министр топлива и энергетики Александр Новак.

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По словам министра, в случае продления венского соглашения между нефтедобывающими странами о сокращении уровня добычи, экспорт нефти из России в 2017 году может сократиться на 4 млн тонн. Новак подчеркнул, что это предварительные оценки.

«Мы считаем, что скорректируется общий прогноз (нефтедобычи — ИА REGNUM ) на 4 миллиона тонн — до 547 миллионов тонн. А по экспорту… предварительно, на этот объем и экспорт уменьшится. Мы считаем, что переработка не должна измениться в результате», — сказал глава Минэнерго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая страны — члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны договорились продлить ранее заключенное соглашение о сокращении уровня добычи нефти ещё на девять месяцев — до 1 апреля 2018 года.

Условия соглашения остаются прежними.

В рамках этого соглашения российские нефтедобывающие компании должны сократить добычу на 300 тысяч баррелей в сутки.