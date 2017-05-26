Екатеринбург, 26 мая, 2017, 21:56 — ИА Регнум. В Екатеринбурге первоклассника с ДЦП не позвали на последний звонок. «Забывают» о нём не впервые, сообщает «Уральский родительский комитет».

Детское инвалидное кресло

Праздник по случаю окончания учебного года прошёл вчера, 25 мая. Как пишет издание Ura.ru, семилетнего мальчика не пригласили на общую церемонию.

По словам общественников, такое происходит не впервые. Ранее его же не позвали на фотографирование с одноклассниками и на мероприятие ко Дню Победы.

Руководство управления образования города уже принесло извинения мальчику и его родителям. А в школе №23 обещают, что подобного впредь не повторится.

А тем временем, прокуратура уже проводит проверку по факту инцидента. В ситуацию вмешались и депутаты. Член комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Валентина Миронова требует служебного расследования. Соответствующий запрос она уже направила в школу №23 и в министерство образования Свердловской области. Также депутат просит провести с педагогами разъяснительную работу.

Добавим, власти Екатеринбурга заявляют о доступности образования для детей-инвалидов. Современные школы доступны в том числе и колясочникам.