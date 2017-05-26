Тирана, 26 мая, 2017, 21:56 — ИА Регнум. Власти Албании вернут партию мяса птицы обратно в Бразилию после того, как лабораторные тесты показали наличие высокого уровня сальмонеллы, 26 мая сообщает Associated Press.

Домашняя птица

26 тонн замороженной птицы, импортированной местной албанской компанией, были задержаны в западном порту Дуррес в начале этого месяца.

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В заявлении национального продовольственного ведомства указано, что «птица будет отправлена обратно в Бразилию» после подготовки соответствующей таможенной документации.

Напомним, Бразилия является для Албании основным поставщиков мяса домашней птицы и свинины.

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В марте текущего года во многих странах мира экспорт бразильского мяса был заблокирован после того, как выяснилось, что бразильские санинспекторы брали взятки за предоставление документов на испорченное мясо. После скандала албанские власти начали масштабные проверки поставок мяса из Бразилии.