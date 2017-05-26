Москва, 26 мая, 2017, 21:35 — ИА Регнум. Россия обеспокоена массовой гибелью мирных жителей Ирака от бомбёжек и артиллерийских обстрелов коалиции, возглавляемой США, указано в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ирак

Отмечается, что вскрывающиеся факты массовой гибели мирных людей в Ираке от постоянных бомбёжек и обстрелов США и их союзников, а также масштабы жертв вызывают настоящий шок.

По мнению Марии Захаровой, статистические данные о гибели мирных жителей Ирака, публикуемые американскими военными, «вызывает немало законных вопросов».

В частности, названная ими цифра в 352 погибших иракца противоречит данным британской мониторинговой группы «Эйрворс», которые свидетельствуют о гибели не менее чем 3100 гражданских лиц.

Официальный представитель МИД РФ подчеркивает, что вымученные признания американцев направлены лишь на то, чтобы скрыть «неприглядную картину иракских событий».

Мария Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью гражданского населения Ирака и подтвердила готовность России «оказывать Багдаду эффективную поддержку в бескомпромиссной борьбе с террористической угрозой, откуда бы она ни исходила».

Напомним, ранее Пентагон сообщил, что от действий коалиции по освобождению от отрядов «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) иракского Мосула в течение марта 2017 года погибли немногим более 100 мирных жителей города.