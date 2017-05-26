Одесса, Украина, 26 мая, 2017, 21:29 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко, находясь с рабочим визитом в Одесской области, присутствовал на испытаниях новой украинской высокоточной управляемой ракеты. Об этом сам Порошенко написал на своей странице в Facebook сегодня, 26 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сообщается, что в ходе испытаний были обеспечены тактико-технические характеристики, заданная дальность и показано, что ракета удовлетворяет данным от Министерства обороны Украины тактико-техническим заданиям. Модель ракеты Порошенко не раскрыл.

Украинский президент поздравил разработчиков с успешным испытанием.

«Боевая часть, двигатель и система управления ракеты — отечественного производства. Это — наш общий успех! Желаю поскорее поставить новую ракету на вооружение украинской армии», — написал Порошенко.

На испытаниях также присутствовали министр обороны Украины Степан Полторак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд экспертов указывали, что Киев проводит испытания управляемых ракет для реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Украинские разработчики называют эти ракеты «Ольха».