Киев, 26 мая, 2017, 21:21 — ИА Регнум. На 20-й минуте матча украинский полузащитник Денис Гармаш открыл счет ударом с близкого расстояния после ассиста Андрея Ярмоленко — 0:1.

Shakhtar.com «Шахтер» — «Динамо» (Киев) 2:2

Через две минуты бразильский полузащитник Алан Патрик сравнял счет точным ударом в дальний угол из-за пределов штрафной — 1:1.

В начале второго тайма лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко вывел свою команду вперед ударом с пенальти — 1:2.

Через 6 минут «Шахтер» вновь сравнял счет. Сделал это бразилец Дентиньо после ассиста Алана Патрика — 2:2.

На 71-й минуте Андрей Ярмоленко оформил дубль — 2:3. Ассистом отметился Николай Морозюк.

Статистика матча («Шахтер» / «Динамо»)

Удары 4/6

Удары в створ 4/4

Владение 52%/48%

Фолы 15/21

«Шахтер» идет на 1-й строчке с 79 очками. «Динамо» осталось на 2-й строчке, набрав 64 очка.

Составы на матч:

«Шахтер»: Шевченко, Бутко, Ордец, Кривцов, Асеведо, Дентиньо, Танковский, Патрик, Коваленко, Феррейра, Зубков.

«Динамо»: Коваль, Пантич, Антунеш, Вида, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Рыбалка, Гармаш, Ярмоленко, Беседин.

Главный арбитр матча: Александр Дердо.

Предупреждения: Гармаш — 34, Танковский — 63, Антунеш — 88.

Голы: Гармаш 20 — 0:1, Патрик 22 — 1:1, Ярмоленко (пен) 52 — 1:2, Дентиньо 58 — 2:2, Ярмоленко 71 — 2:3.