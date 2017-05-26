Вашингтон, 26 мая, 2017, 21:21 — ИА Регнум. Два китайских истребителя J-10 пролетели в нескольких сотнях метров от патрульного самолета США Lockheed P-3 Orion в Южно-Китайском море, заявили официальные представители США, 26 мая сообщает ABC News.

Retxham J-10 ВВС Китая

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Китайские истребители находились примерно в 200 метрах перед Lockheed P-3 Orion с интервалом вертикального эшелонирования в 30 метров. Командир Lockheed P-3 Orion назвал действия китайских пилотов «опасными и непрофессиональными», заявили представители США.

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Инцидент произошел 25 мая в 250 километрах к юго-востоку от острова Хайнань в северной части Южно-Китайского моря. Американский чиновник заявил, что США намерены связаться с КНР по дипломатическим и военным каналам.

Напомним, 25 мая эсминец ВМС США Dewey демонстративно прошел в 12 морских милях от спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Власти Китая назвали данную акцию демонстрацией военной силы и выразили США решительный протест.