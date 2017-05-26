Саранск, 26 мая, 2017, 21:09 — ИА Регнум. С 26 мая по 6 июня в 6 восточных районах Мордовии — Большеберезниковском, Ардатовском, Атяшевском, Большеигнатовском, Дубенском, Чамзинском — ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класса. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

Academygps.ru Сотрудники Академии государственной противопожарной службы МЧС России на учениях

Населению рекомендуется не нарушать запрет на посещение лесов, не разводить костры в лесополосе или на торфянике. Не поджигать сухую траву.

Напомним, с 28 апреля в республике начал действовать особый противопожарный режим, установленный постановлением правительства региона. Он предполагает запрет на разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ, топку печей. Также рекомендуется уборка территорий, прилегающих к жилым домам, хозяйственным постройкам, от горючих отходов и мусора. Пребывание граждан в лесах и въезд на автомобилях ограничены. Режим будет действовать до конца августа.

При этом, по информации МЧС, с момента начала действия противопожарного режима за его нарушения составлено 32 протокола об административных правонарушениях в отношении 26 граждан и 6 должностных лиц.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в этом году жителям Саранска для отдыха не обязательно выезжать в лес — власти решили устроить зоны барбекю в городских парках. Организация мест отдыха в черте города сделает доступным досуг на природе для тех граждан, кто не имеет дачных участков, отметили в муниципалитете. «В любом случае, гораздо лучше иметь контролируемые мероприятия, нежели самовольно, с нарушениями противопожарных норм разожженные костры», — подчеркнули в региональном МЧС.